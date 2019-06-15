طريقة عمل فتة الكشك

يعتبر الكشك من الأكلات الشرقية المحببة، يوضع كصنع جانبي على السفرة، وهو من الأصناف المشبعة التي يمكن أن تؤكل مع البروتين والأرز فقط، ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير الكشك بطريقة مبتكرة وهو فتة الكشك. طريقة عمل الفتة اللبناني المكونات صدور دجاج مخلية ومسلوقة (اختياري) 1/2 لتر مرقة 1/2 لتر لبن علبة زبادي 4 ملاعق كبيرة دقيق زيت زبد بصلة مبشورة لوز محمص صدور دجاج عيش شامي Advertisements بالصور 10 طرق سهلة وبسيطة لطهي "الفتة" طريقة التحضير يشوح البصل في ملعقة من الزيت، واحتفظي بنصف كميته. تضاف المرقة والزبد. يحمص العيش في الفرن أو يحمر في الزبد. يخفق الزبادي مع اللبن والدقيق. تضاف المرقة ويقلب الخليط لحين الحصول على قوام غليظ. يرص العيش في طبق التقديم، ثم يوضع الكشك. يوضع على وش الفتة البصل المحمر، واللوز وصدور الدجاج، والعيش. ​

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