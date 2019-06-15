قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع عبر قناة "CBC سفرة" طريقة تحضير البصارة، وهي من الأكلات الشعبية التي يفضلها البعض تناولها. مقادير تحضير البصارة كوب فول مدشوش. بصلة مفرومة. ثوم مفروم. شبت مفروم. بقدونس مفروم. كزبرة خضراء مفرومة. كمون ناعم. نعناع جاف. زيت. Advertisements ملح. فلفل أسود. طريقة تحضير البصارة شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار. ضيفى الفول المدشوش المغسول والماء والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين والنعناع والكمون والملح والفلفل الأسود. اتركي الخليط حتى النضج. اضربي الخليط فى الخلاط الكهربي. ضعي الخليط على النار مرة أخرى واتركي ليغلى. حمري بصلة شرائح فى الزيت وضيفي لها ملح. صبي البصارة في طبق التقديم وضعي على الوجه البصل المحمر وقدميها. ​

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