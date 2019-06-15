أسباب ظهور البقع الزرقاء على الجلد

البقع الزرقاء تحت الجلد، هي نفسها بقع الدم تحت الجلد قد تكون إما فرفرية أو بقعية، والفرفرية هي ما تشبه الكدمات، لكنها لا تسببها إصابة ما مثل معظم الكدمات المنتظمة.

وتظهر في هيئة بقع صغيرة أو مسطحة أو حمراء أو أرجوانية "زرقاء" في الجلد، وقد يكون سبب الكدمات المفاجئة أو بقع الدم تحت الجلد ما يلي، وفق موقع "healthline".

دواء

مثل الأسبرين أو أدوية سيولة الدم (مضادات التخثر).

العدوى

التي تسبب تراكم السم في الدم أو الأنسجة (تعفن الدم).

أسباب نزيف الأنف

اضطراب النزيف أو التخثر

مثل الهيموفيليا، أو مرض فون ويلبراند، أو نقص الصفيحات في الدم، أو اضطراب نزيف أو تخثر وهو الأقل شيوعًا.

الأمراض الالتهابية المزمنة

مرض الذئبة على سبيل المثال.

Advertisements

الكبد

مثل تليف الكبد.

أسباب طقطقة الركبة أثناء الحركة

السرطان

مثل مرض هودجكين، سرطان الدم، أو المايلوما المتعددة.

التهاب الأوعية الدموية

يسبب بدوره بقعا داكنة على الجلد.

سوء التغذية

مثل نقص الفيتامينات B12 C، أو K، أو حمض الفوليك.

أسباب تنميل الأطراف

ويركز العلاج الطبي للكدمات غير الطبيعية أو بقع الدم على منع أو وقف النزيف أو تغيير أو ضبط دواء قد يسبب الكدمات أو علاج المشكلة الطبية التي تسبب الكدمات، يجب زيارة الطبيب، في حالة وجود كدمات مزمنة.

​