الامارات | تركي آل الشيخ: كتبتُ أغنية جديدة لـ «أخويا حماقي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: كتبتُ أغنية جديدة لـ «أخويا حماقي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب المصري محمد حماقي، والملحن عمرو مصطفى.

ونشر آل الشيخ صورة على «فيس بوك» تجمع محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، وعلق عليها بالقول: «أغنية جديدة لصيف الساحل قريباً.. كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت أخيراً عن انضمام 12 فناناً مصرياً لـ«موسم جدة»، المقام في المدينة الساحلية في الفترة ما بين يونيو الجاري ويوليو المقبل. وأحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً، في جدة الليلة الماضية، وذلك ضمن موسم «حفلات جدة»، التي تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه. وقدمت نانسي عجرم العديد من الأغاني وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.

وكانت نانسي عجرم وصلت الخميس، إلى السعودية؛ لإحياء أول حفل غنائي لها في المملكة. وتداول متابعو موقع «إنستغرام»، فيديو لنانسي فور وصولها، حيث ظهرت عليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها.