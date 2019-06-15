الامارات | أفراح السويدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد محمد السويدي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة ناصرغانم محمد السويدي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس البطين بأبوظبي، عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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