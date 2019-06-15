الامارات | أفراح بن هويدن الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن هويدن الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت قبيلة بن هويدن الكتبي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليها، عبدالله راشد علي بن هويدن الكتبي إلى كريمة سالم راشد بن فاضل الكتبي، ومحمد هويدن راشد علي الكتبي إلى كريمة سالم عبدالله بن هويدن الكتبي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الذيد للأفراح، عدد من شيوخ القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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