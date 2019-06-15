الامارات | «جنّ» أردني يثير حفيظة الناس بألفاظه النابية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنّ» أردني يثير حفيظة الناس بألفاظه النابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوعز مدعي عام عمّان، أول من أمس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مديرية الأمن العام، في العاصمة الأردنية، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل (جن)، وذلك لما يتضمنه من مقاطع إباحية مخالفة للقانون والأخلاق والآداب.

وكان مسلسل «جن»، الذي أطلقته منصة «نتفلكس» كأول مسلسل أردني عربي، ليكون باكورة إنتاجاتها، ونقطة انطلاق هذه المنصة العالمية في المنطقة، قد أثار جدلاً محلياً واسعاً، بسبب مشاهد اعتبرها ناشطون مجتمعيون ونوّاب خادشة للحياء العام، وفيها لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده، وتخالف الشرع.

وطالب رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب الأردني، إبراهيم البدور، الجهات الرقابية الحكومية بالتحرك الفوري بمنع عرض المسلسل وإجراء تحقيق فوري مع الجهات المسؤولة التي قامت بالموافقة وإعطاء التصاريح لتصوير مثل تلك المشاهد.

Advertisements

من ناحيتها، أكدت هيئة الإعلام في بيان، أنها كانت سترفض إجازة مقتطفات ومشاهد من المسلسل في حال عرضت عليها. وشددت الهيئة على أن مثل هذا الإنتاج لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج.

وسيعرض «جن» بـ29 لغة، وفي 190 دولة، ومن المتوقع أن يتابعه أكثر من150 مليون مشترك في العالم.

وشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين الأردنيين، الذين يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى.

وهو من إنتاج شركة كبريت برودكشنز، وإخراج اللبناني مير جان بو شعيا، والأردني أمين مطالقة، إلى جانب الثنائي إيلان وراجيف داساني، اللذين شاركا أيضاً في كتابة السيناريو. ويضمالموسم الأول من مسلسل «جن» خمس حلقات، فيما يتم العمل بالتعاون مع «نتفلكس» حالياً لإنتاج المسلسل الأردني الثاني، وهو «مدرسة الروابي للبنات»، والذي يعد عملاً نسائياً عربياً متكاملاً، من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية الشابة تيما الشوملي، بالتعاون مع الكاتبة شيرين كمال.