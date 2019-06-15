أزياء وحقائب "شانيل" تستلهم تصميماتها من الفراعنة

دخلت حقبة مصر القديمة رسميا عالم الموضة والأزياء، بعدما استوحت العلامة التجارية الفرنسية "شانيل" تصميمات أحدث مجموعة حقائب من الحضارة المصرية القديمة.

استجابت "شانيل"، وهي شركة فرنسية لتصميم الأزياء، وتصنيع الملابس الجاهزة، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، بهذه التصميمات رغبة الآلاف من محبيها العرب، وتم الإعلان عن مجموعة حقائب اليد بشكل رسمي بعد شهور من الانتظار فقد أعلنت شانيل في ديسمبر الماضي عن عزمها لتصميم هذه المجموعة المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وفقا لـ scoopempire.

وتنوعت شكل حقائب اليد بين شكل الهرم ثلاثي وثنائي الأبعاد، لكن تشابهت في ألوان المجموعة فهي مستحاة من الألوان الأساسية للحضارة المصرية القديمة، وهم الذهبي، والأبيض، والأسود.

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وصف خبراء الموضة هذه المجموعة بأنها تبدو كأنها لوحة توضح الكثير من التفاصيل عن التاريخ المصري القديم، وأشادوا بأنها مستوحاة من بلد النيل والملوك والملكات المصريين القدماء فضلا عن اللون الذهبي السائد في المجموعة.

وتتراوح أسعار الحقائب في هذه المجموعة من 3100 دولار حتى 9000 دولار، واختلف شكل الحقائب بين المستطيلة والهرمية، وكذلك اختلاف تطريز وتصميم الحقائب والذين اعتمدوا معظمهم على جلد لامع أو تطريز يدوي.

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تعد هذه هي المرة الأولى التي تستوحي فيها "شانيل" الفرنسية تصميمات حقائب من الحضارة المصرية القديمة، لكن سبق واستوحتها في مجموعة أزياء مستوحاة كليا من زي الفراعنة، بأغانٍ عن مصر، وبعض الآثار المصرية، وأزياء المصريات القدماء، انطلق عرض أزياء من دار الأزياء الفرنسية شانيل بنيويورك، في ديسمبر عام 2018، ليجسد عرضًا كاملًا مستوحيًا من الحضارة المصرية القديمة.

واستلهم كارل لاجرفيليد مصمم أزياء دار شانيل الفرنسية العرض من ملابس المصريات في مصر القديمة، وأقيم داخل متحف المتروبوليتان بنيويورك، في القاعة التي تتماشى مع العرض والتي تحتوي على معبد دندورو المصري، وفقا إلى موقع "فاشون شو" البريطاني.

وتماشت الأجواء كلها مع العرض، فموسيقى العرض كانت أغنية egypt egypt، وكذلك الحقائب التي كانت عبارة عن جعران أو أهرامات صغيرة، أما الإكسسوارات فكانت مستوحاة تماما من التراث القديم بنفس درجات الألوان الأبيض والأزرق والأصفر الذهبي.

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