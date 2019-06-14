بالصور| رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "ظهري وسندي"

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، صورة تجمعها مع والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت "الشربيني": "كل سنة وإنتي معاية ظهري سندي...شيلاني وشايلة همي.. كل سنة وإنتي قبلي"، في إشارة منها إلى احتفالها بعيد ميلاد والدتها.
وتابعت: "ربنا يخليكى لينا يا أكبر نعمة في الدنيا... ودعاكي ورضاكي عندي بالدنيا.. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري".
وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، قد نشرت مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورتها مع ابنتيها "تمارا" و"تيا"، مرفقة بتعليق: "الحب كله".
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