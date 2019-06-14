بالصور| رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "ظهري وسندي"

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، صورة تجمعها مع والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "الشربيني": "كل سنة وإنتي معاية ظهري سندي...شيلاني وشايلة همي.. كل سنة وإنتي قبلي"، في إشارة منها إلى احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

وتابعت: "ربنا يخليكى لينا يا أكبر نعمة في الدنيا... ودعاكي ورضاكي عندي بالدنيا.. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري".

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وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، قد نشرت مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورتها مع ابنتيها "تمارا" و"تيا"، مرفقة بتعليق: "الحب كله".

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