حتى لا تصاب بأمراض خطيرة.. نصائح لتجنب أضرار التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

مع ارتفاع درجة الحرارة يقبل الكثيرون على استخدام التكييف معظم اليوم، وخاصة أثناء النوم، وعلى الرغم من ضرورة التكيف، وأحيانا استحالة الحياة بدونه، إلا أن الأطباء وخبراء البيئة يشيرون إلى أن التكييف قد يسبب إصابة الأشخاص بأمراض مختلفة في حال تشغيله بانتظام.

ولتجنب أي أمراض قد تصيب أجسادنا خلال فصل الصيف، عليك بإتباع هذه النصائح الهامة والضرورية، وفق ما نشره موقع "mayo clinic".

- قبل الخروج من غرفة نومك، عليك بإغلاق التكييف أولًا حتى تقل درجة حرارة الغرفة تدريجيًا حتى لا تصاب بأي أمراض نتيجة التغير المفاجئ لدرجات الحرارة.

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- عدم جلوس الأطفال داخل الغرفة المكيفة ذات درجات الحرارة المنخفضة، لأن ذلك من شأنه يدفع أجساد الأطفال إلى استخدام السعرات والدهون المخزونة، ويقلل من المناعة الخاصة بهم.

- وضع التكييف في اتجاه عكسي أو مخالف لاتجاه السرير، بحيث يكون رأسك غير معرض مباشرة لتيار الهواء الخارج من التكييف.

- الحرص على الصيانة الدورية لجهاز التكييف، لتجنب تجمع الغبار والجراثيم بداخله، ومن ثم انتقالها إلى محيط الغرفة عبر تيار الهواء.

- كثرة الجلوس في غرفة بها تكييف قد يعرض عينك للجفاف، ويصيب العدسة بتشققات، وذلك لأنه يقلل الرطوبة داخل الغرفة.