بالصور| من الغردقة للإسكندرية.. صيّف "ببلاش" في هذه الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

إذا كنت تريد الاستمتاع بعطلتك الصيفية على البحر لكنّك تحمل عبء المصاريف، فلا تقلق. نرصد لك في هذا التقرير أشهر الشواطئ المصرية التي تفتح أبوابها للمواطنين مجانًا وبعضها بأسعار زهيدة في مختلف الأماكن الساحلية، خلا الصفحات التالية:

1- مرسى مطروح

من الشواطئ التي أتاحتها محافظة مطروح بالمجان لزوارها، وهي:

- شاطئ عجيبة

يمتاز بالمناظر الخلابة والأماكن الطبيعية مثل الكهوف.

- حمام كليوباترا

عبارة عن صخرة كبيرة تتضمن عددا من الفتحات التي تميل إلى الشكل الطبيعي وتنساب كل منها نحو الأخرى، وبالسقف عدة فتحات أخرى يشع منها أشعة الشمس لتدفئة الماء، ويذكر بأحد الروايات أن سبب تسميتها هو أن هذا المكان كان ملاذا للملكة كليوباترا ومارك أنطونيو كلما جاءوا إلى محيطه.

- شاطئ الأبيض

يقع غرب المدينة، ويتميز بمناظره الخلابة الطبيعية وهوائه المنعش.

- شاطئ الغرام

ذلك المكان الذي كانت تتردد عليه الفنانة ليلى مراد، وبه صخرتها التي غنت بجوارها اغنيتها الشهيرة "المية والهوا" بفيلم "شاطئ الغرام"، فعلى الرغم من مرور العقود إلا أن المكان لا زال محافظا على جوه البديع ومنظره الجذاب.

- شاطئ بجوش

هو بالأصل خليج ويعتبره الزوار من أجمل الشواطئ بمطروح، ويوجد شرق المحافظة.

- شاطئ رومل

يطلق عليه أيضا "ثعلب الصحراء" نسبة إلى أحد القادة الألمان الذي اختبأ بهذا المكان أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن يظل المكان محتفظا بهدوئه، ويوجد شرق المحافظة.

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2- الإسكندرية

تتضمن بعض الشواطئ المجانية بشكل كامل مثل "جليم – شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدي كرير"، حيث توفر العديد من الخدمات دون مقابل عدا المظلات والكراسي الخاصة بالزوار التي تبلغ رسومها 3 جنيهات، وتتمتع تلك الشواطئ بجمال مناظرها وهدوء جوها.

كما يوجد بعض الشواطئ الأخرى التي تعتمد فقط على رسوم الخدمات مثل "ميامي – سيدي بشر – الانفوشي – زهراء الهانوفيل"، هذه الأماكن تجمع بين مجانية المكان وثمن الخدمات المقدمة التي تصل أحيانا إلى خمسة جنيهات.

3- السويس "العين السخنة"

- شاطئ منطقة الملفات الجبلية

يقع على بعد 130 كيلومتر من القاهرة و40 كيلومتر من محافظة السويس، ويتميز بكونه مجاني تماما لذلك يلقى إقبالا من الأماكن المجاورة لتلك المنطقة، ووجود الصخور حول الشاطئ يمنحه شكلا طبيعيا جذابا، ويطلق عليه "شاطئ الغلابة" لكونه يلقى إقبالا من أصحاب الطبقة البسيطة.

4- الغردقة

- شاطئ النادي الاجتماعي

يوجد في وسط مدينة الغردقة وعلى الرغم من ذلك تتميز رسوم دخوله بالبساطة حيث لا تتعدى عشرة جنيهات، لذلك يشهد إقبالا كبيرا من الزوار البسطاء.

- شاطئ "ميريت"

يتميز بصفاء ميائه الزرقاء وأجوائه الهادئة لذلك يلقى إقبالا من الزائرين، ولكنه يخلو تماما من الخدمات، ويتم تحصل رسوما بسيطة له لا تتعدى خمسة جنيهات.

- شاطئ نادي الرياضيات

يقع بالجهة الجنوبية لمدينة الغردقة ويعد من أكثر الأماكن البسيطة تميزا بها، لكونه يحتوي على مجموعة من الخدمات المميزة، وتبلغ قيمة التذكرة به جنيهان فقط.

- شاطئ الفيروز

يتميز هذا الشاطئ بوجود خدمات مختلفة، فضلا عن أجوائه الهادئة الجذابة، ويلقى إقبالا كبيرا من قبل الطبقة المتوسطة.