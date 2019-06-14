"دارسة حقوق وبتشجع صلاح".. تعرف على "روان" صاحبة أشهر صورة طفولة على "تويتر"

ملامح مرسومة هادئة، بحاجبين مرسومين، وبشرة صافية، وابتسامة بريئة، مع تسريحة شعر طفولية، جعلتها أشبه بفتيات الأفلام في القصص الخيالية، مرتدية "مريلة" المدرسة الكُحلي.

بتلك الإطلالة خطفت فتاة تُدعى "روان" أنظار المتابعين، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما شاركت بصورتها خلال مرحلة الطفولة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المغردين، مشيدين بملامحها وجمالها، الذي طغى على الصورة، متسائلين عن تغير شكلها في الوقت الحالي.

فعلق أحد الرواد، "كانوا بيعاملوكي إزاي طيب وإنتي صغيره في المدرسة؟ كانوا بيزعقولك زي باقي الأطفال وكدا؟ جالهم قلب يعني".

وأضاف آخر، "دي أحلى طفلة وكبيرة شفتها في حياتي بجد ما شاء الله.. الله أكبر"، وتابعت الأخيرة، "هذي كيف أهلها ما أكلوها وهي صغيرة؟".

ولم يتوقف الأمر على منصة "تويتر" فقط، حتى انتشرت الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مطالبين الرواد بوضع صورهم في مرحلة الطفولة، للمقارنة مع "روان".

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ويرصد "هُن" معلومات عن الفتاة:

- تدعى روان أكرم.

- تبلغ من العُمر 20 عاما.

- من قاطني محافظة طنطا.

- درست بمدرسة السلام الخاصة للغات، بمحافظة طنطا عام 2003.

- تدرس في كلية الحقوق، قسم الإنجليزي، جامعة طنطا.

- من مشجعي نادي "ليفربول"، والفرعون المصري محمد صلاح.

- انضمت إلى موقع التغريدات "تويتر" في سبتمبر 2017.

- يتابعها نحو 14.000 مُتابع عبر "تويتر".

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