بالفيديو| رغم إعلان سيدة الأعمال ارتباطها به.. محمد الشرنوبي "تقلان"

ردود أفعال واسعة، صاحبت إعلان سيدة الأعمال سارة الطباخ، خطبتها من الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بنشر مقطع فيديو، خلال تقدمه لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ظل عدم تعليق الأخير على الأمر، حيث إنه لم يعلن عن ارتباطه رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمراره في التفاعل مع متابعيه بنشر مواد مصورة.

ونشر "الشرنوبي"، صورة تجمعه بالفنانة الشابة هدى المفتي، بأزياء كاجوال، وهما يضحكان، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، بالأمس، كما أنه أربك متابعيه بصورة له منذ دقائق بأزياء فاتحة اللون، عبر خاصية "إستوري" على "انستجرام"، متجاهلا الحديث عن ارتباطه الرسمي.

فتيات عقب إعلان خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ: "الكراش راح"

Advertisements

وأعلنت سيدة الأعمال ومدير أعمال الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، خطبتها للفنان الشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

صور مديرة أعماله ومنتجته.. من هي سارة الطباخ "خطيبة" محمد الشرنوبي؟

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو، خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، والد سارة وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

​