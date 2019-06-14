سارة الطباخ ليست الأولى.. تفاصيل خطبة محمد الشرنوبي ولمي كتكت

فوجئ جمهور الفنان محمد الشربنوبي، بنبأ خطبته على منتجته الخاصة سارة الطباخ، بعدما نشرت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على "Instagram" مقطع فيديو للشرنوبي لحظة تقدمه لخطبتها، وكتبت تعليقا عليه: "رسميا خطبت لمحمد الشرنوبي".

والطباخ، هي ابنه لاعب النادي الأولمبي الشهير سيد الطباخ، وانتقلت من الإسكندرية للعمل في القاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وجاءت بداياتها في مجال التسويق والعلاقات العامة والاتصالات، بالإضافة لشغلها منصب مستشارة فنية وإعلامية لعدد من نجوم الفن، كما أنها هي المالكة لشركة earth production والمنتجة لأعمال الشرنوبي.

ولم تكن "الطباخ" الخطوبة الأولى في حياة الشرنوبي، بل سبقتها خطبة أولى عام 2016 من الفنانة الشابة لمي كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت.

وخلال فترة الخطوبة حرص "الشرنوبي ولمي" على نشر الكثير من الصور، والتي كشفت عن علاقة الحب القوية التي كانت تجمعهما.

ولم تدم فترة الخطوبة طويلة، بل أنهاها الثنائي بعد 8 أشهر فقط، وصرحت حينها الفنانة الشابة، أن قرر الانفصال جاء نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، وأنها تتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

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وخرجت الفنانة أمل رزق، في تصريحات صحفية كذلك، قالت إن ابنتها لازالت صغيرة في السن وعندما ارتبطت بالشرنوبي كان ذلك بناءً على رغبتها، وأن قرار الفسخ جاء أيضًا بناءً على رغبتها، وأنها تعلمت الكثير من تلك التجربة.

وفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، هي التجربة الوحيدة التي جمعت الثنائي، والتي كانت بداية التعارف بينهما، حيث إنهما أعلنا الخطبة عقب الانتهاء من التصوير مباشرة.

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