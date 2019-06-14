10 موديلات صنادل مريحة وعملية تُناسب كل إطلالاتكِ

تحبّ كثيرات الموسم الصيفي كثيرا، وحتما تفتقد المرأة للتصاميم التي تناسب الجوّ الحار مثل الصنادل! هذه الأحذية لا غنى لكِ عنها هذا الموسم، فهي تنقل إطلالتكِ المنعشة إلى مستوى آخر، كما أنها تجعل قدميكِ تتنفس وتمنع تعرّقهما على عكس الشوز المغلق كالبوتس مثلاً. من هنا، وفي هذا المقال جمعنا لكِ صنادل كعب مريحة، لتنتقي ما يحلو لكِ من المجموعة. إن كنتِ تتساءلين لماذا اخترنا هذا الشكل من الكعب بالتحديد، فالجواب بغاية البساطة: لأن الكعب المتوسط أو الصغير سيتناسب مع إطلالاتكِ كافة سواء النهارية أم المسائية!

وتُؤمّن في الواقع، صنادل الكعب سواء كانت متوسطة أو صغيرة الحجم، راحتكِ بكلّ تأكيد، خصوصا إذا كنتِ تبحثين عن شوز عملي لا يشعركِ بالتعب طيلة اليوم. من هنا، عندما تقومين بالشوبينغ في المرة المقبلة، احرصي على أن تشتري صنادل كعب مريحة، لترافقكِ أينما ذهبتِ. طبعاً، بإمكانكِ أن تختاري صندال غالية الثمن أو ببساطة بإمكانكِ ألا تستثمري مبالغ طائلة لشرائه.

انطلاقاً من هنا، سهّلنا عليكِ المهمّة وجمعنا لكِ موديلات صنادل كعب مريحة وملفتة. من علامات تجاريّة محبّبة إلى قلبكِ من Zara إلى Mango وصولاً إلى Christian Louboutin وGucci وغيرها من الأحذية، حرصنا على انتقاء صنادل كعب متوسطة الحجم أو صغيرة تناسب إطلالاتكِ كافة. الملفت في هذه الأحذية، أنه بإمكانكِ تنسيقها كما أردتِ، ومع أي قطعة ملابس؛ سواء كانت كلاسيكية أم عصرية. إن صنادل كعب مريحة ستكون منقذتكِ في أي وقت!

إن كنتِ تبحثين عن صنادل كعب مريحة تحاكي أسلوبكِ الأنثوي، فبإمكانكِ أن تختاري حذاء Aquazzura، الذي سيليق بلوككِ المسائي. ما رأيكِ أن تنسّقي صندال TopShop مع جينز وتوب بيضاء؟ ستكون إطلالتكِ عصرية بامتياز. أما إن كنتِ من محبات الكعب الرفيعة، فبإمكانكِ أن تضربي عصفورين بحجر واحد؛ ننصحكِ باختيار صندال Giuseppe Zanotti الذي سيمنحكِ قامة وراحة في الوقت عينه.

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مَن قال أنه لا يمكنكِ أن تنسّقي البزة مع صنادل كعب مريحة؟ حذاء Bershka سيكون خيار مثالي لهكذا تصميم كلاسيكي-عصري. إذا أردتِ اختيار لون شوز ملفت، لا تتردّدي في انتعال تصميم Rejina Pio المتميز بمزيج من اللونين الأصفر والبرتقال. هذا الصندال سيقلب أبسط إطلالاتكِ رأساً على عقب.

شاهدي أدناه صور صنادل كعب مريحة، واختاري ما يحلو لكِ. كوني واثقة أن هذا الشكل من الحذاء، سينقل لوككِ إلى مستوى آخر وسيؤمّن الراحة لقدميكِ كما ذكرنا أعلاه. من المهمّ جداً أن تنتقي الحذاء العملي سواء في النهار أم في الليل، حتى تبقي واقفة على قدميكِ من دون الشعور بأي ألم!

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