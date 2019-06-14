صيحة جديدة للبنطالات تُسيطر على موضة صيف 2019

يتصدَّر البنطال بخط عريض موضة صيف 2019، فهو من القطع الكاجوال المميزة وغير التقليدية التي لا بد من توافرها في دولاب كل فتاة، لكي تحصل على إطلالة لافتة وجديدة.

يتميز البنطال بخط عريض من الجانبين من البنطالات بأنه يتماشى مع العديد من قطع الملابس المختلفة ومن السهل تنسيقه مع الألوان الأخرى عند ارتدائه، كما يتميز بأنه يتناسب مع الخروجات والمناسبات الصيفية المختلفة.

ونوضح لكم في ما يلي بعض الأفكار التي تساعدك في تنسيق البنطال بخط عريض مع القطع الأخرى من الملابس.

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