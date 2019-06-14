كيم كارداشيان تحتضن صيحة صنادل الثونغ.. هل تصبح رائجة هذا الصيف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الجرأة هي عنوان خزانة ملابس نجمة برامج الواقع، كيم كارداشيان، فهي غنيّة بالفساتين الشفافة، التي تُبرز جميع تفاصيل جسدها، والقطع المنفصلة التي تكشفُ عن الجسم أكثر مما تغطيه، ونادرًا ما تلتزم كارداشيان بقواعد الموضة، ويتضحُ ذلك أكثر في اختيارها الأخير في مجال الأحذية.

وخرجت كارداشيان في جولةٍ في لوس أنجلوس، في اليوم نفسه، الذي نشرت فيه أول صورةٍ قريبة لابنها سالم ويست، مرتديةً صيحةَ الأحذيةِ الأكثر إثارة للجدل هذا الموسم، وهي "صنادل الثونغ"، التي ظهرت على مدرجات أزياء ديون لي وتيبي في الموسم الماضي، وكذلك في كل مكان خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن، بفضل نخبةٍ من نجوم ستايل الشارع ومؤثرات الموضة.

ونسقت كيم صنادلها الشفافة مع تنورةٍ طويلة من جلد الثعبان، بفتحةٍ عالية حتى الفخذ، وبودي سوت ميتاليكية ضيقة.

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وليست كيم عضوة عائلة كارداشيان – جينر، الوحيدة التي اعتمدت هذا الاتجاه، ففي الوقت نفسه تقريبًا، رُصدت شقيقتها عارضة الأزياء، كيندال جينر، في لوس أنجلوس وهي ترتدي "كروب توب" مطبّعة بالحمالات من وحي تسعينيات القرن الماضي، مع بنطلون جينز أزرق، وزوج من صنادل الثونغ السوداء بالكعب المنخفض، من توقيع سيمون ميلر.