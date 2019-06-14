أفكار مُبتكّرة ومميَّزة لغطاء رأس العروس في ليلة العمر

القاهرة - لايف استايل
لم يعد غطاء رأس العروس مجرد قطعة من تُل كما كانت الصيحات من قبل، إذ شهدت الأعوام السابقة تمردًا على التطريزات المبالغ فيها، وبدأت العرائس الاستعانة بقطعة بسيطة من القماش لتزيين شعرهن، لكن في الفترة الأخيرة عادت خامات مثل الدانتيل، حيث تجمع بين بساطة الحاضر وفخامة الماضي، سواء كانت نقوشات الدانتيل موزعة على قطعة القماش بالكامل، أو تزين الأطراف فقط.
يمكن للمرأة التي تود الخروج عن الملوف في هذه الليلة المميزة من العمر، إلى جانب الشكل التقليدي لغطاء رأس العروس، أن تقوم بارتداء غطاء رأس يشبه الكاب، كأنها قادمة من عالم الأساطير.
وإليكِ هذه الأفكار المختلفة والمبتكرة التي يمكن أن تعتمديها بأسلوبك كما نشرتها مجلة "روتانا".
قد يهمك أيضا:
أجمل التصاميم موضة "الكاب" لا تنتهي على مر العصور
"الدانتيل "يُسيطر على موضة 2019 لإطلالة جذّابة
كانت هذه تفاصيل خبر أفكار مُبتكّرة ومميَّزة لغطاء رأس العروس في ليلة العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.