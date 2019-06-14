أفكار مُبتكّرة ومميَّزة لغطاء رأس العروس في ليلة العمر

لم يعد غطاء رأس العروس مجرد قطعة من تُل كما كانت الصيحات من قبل، إذ شهدت الأعوام السابقة تمردًا على التطريزات المبالغ فيها، وبدأت العرائس الاستعانة بقطعة بسيطة من القماش لتزيين شعرهن، لكن في الفترة الأخيرة عادت خامات مثل الدانتيل، حيث تجمع بين بساطة الحاضر وفخامة الماضي، سواء كانت نقوشات الدانتيل موزعة على قطعة القماش بالكامل، أو تزين الأطراف فقط.

يمكن للمرأة التي تود الخروج عن الملوف في هذه الليلة المميزة من العمر، إلى جانب الشكل التقليدي لغطاء رأس العروس، أن تقوم بارتداء غطاء رأس يشبه الكاب، كأنها قادمة من عالم الأساطير.

وإليكِ هذه الأفكار المختلفة والمبتكرة التي يمكن أن تعتمديها بأسلوبك كما نشرتها مجلة "روتانا".

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