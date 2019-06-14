نفحات جذّابة وفاخرة في مجموعة عطور "شانيل" لصيف 2019

تتميّز مجموعات العطور التي تقدّمها دار شانيل الفرنسية العريقة بنفحاتها الجذابة والساحرة ومكوّناتها التي تناسب مختلف الشخصيات والأذواق. كما أن روائح شانيل فريدة لا تشبه غيرها من العطور. وفي ما يأتي ستجدين أفخم عطور شانيل لصيف 2019 والتي بإمكانك أن تختاري منها العطر الأنسب لشخصيتك وذوقك.

- عطر CHANEL Coco Mademoisell

يتألف هذا العطر من مقدمة غنية برائحة البرغاموت والجريب فروت والبرتقال أما قلب العطر فتفوح منه روائح الياسمين والورد والليتشي وتأتي قاعدته بتركيبة غنية من نجيل الهند والمسك والباتشولي والفانيليا.

- عطر CHANEL Chance Eau Vive



هو عطر زهري-خشبي- مسك يتألف من مقدمة بعطر البرتقال الأحمر والجريب فروت والحمضيات، لتفوح من قلبه رائحة الياسمين والمسك الأبيض. أما القاعدة فتتكوّن من نجيل الهند وأخشاب الأرز وزهور السوسن.

- عطر CHANEL n19 Eau de Parfum



هو عطر زهري - عشبي يغتني بمقدّمة تفوح منها رائحة زهر البرتقال والبارغموت وروائح عشبيه. أما قلب العطر فغنيّ بزهور السوسن والنرجس والورد وزنابق الوادي والإيلنغ. في حين تتكوّن قاعدته من نجيل الهند وخشب الصندل وطحلب البلوط والجلد.

- عطر Gabrielle Chanel



هو عطر زهري يأتي بمقدّمة غنيّة بعطر اليوسفي والجريب فروت والكشمش الأسود. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة مسك الروم والإيلنغ والياسمين وبراعم البرتقال والكمثري والفلفل الوردي وزنابق الوادي في حين تأتي القاعدة بتركيبة خشب الصندل والمسك وأخشاب الكشمير والسوسن.



- عطر CHANEL Paris-Biarritz



هو عطر زهري-خشبي-مسك للرجال والنساء معاً. مقدّمة العطر غنيّة بعطر اليوسفي والجريب فروت والبارغموت والليمون والبرتقال، أما قلبه فتفوح منها رائحة زنابق الوادي وزهر البرتقال وروائح عشبيه. وتتكوّن قاعدة العطر من المسك الأبيض والباتشولي.

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- عطر CHANEL Paris-Venise



هو عطر شرقي للرجال والنساء معاً. يأتي بقدّمة غنية بعطر الفلفل الوردي والبرتقال والبارغموت والليمون والبرتقال المر، ويتألف القلب من زهر البرتقال وزهور السوسن والورد وزهور إبره الراعي والإيلنغ. أما قاعدة العطر تتكون من الفانيلا والتونكا والجاوي والسوسن والبنفسج والمسك الأبيض.

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