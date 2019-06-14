نصائح مُهمّة لجعل مكياج العروس السمراء في ليلة العمر مثاليًّا

يعطيك لون بشرتك لمحة عامة عن شكل مكياجك يوم زفافك فإن كنت صاحبة بشرة سمراء، فعليك أن تختاري ما يناسب لون بشرتك الداكنة، ونقدّم لك مكياج العروس السمراء وأهم النصائح عند تطبيقه.

كريم الأساس للبشرة الداكنة

يساعدك على تحديد مثالي للبشرة الداكنة الخاصة بك، لكن يجب أن تقومي بالحفاظ على لون بقية أجزاء جسدك الظاهرة مع لون وجهك، وأن تضعي ذلك في الاعتبار مع لون البشرة الداكنة، فعادة يكون لون بشرة الوجه أخف من الجسم، لذلك عند اختبار الألوان للتأكد من الأفضل لك لضمان وجود تطابق كامل، فمن الأفضل اختبار 2-3 درجات جنباً إلى جنب مع بعضها البعض، ثم انتظري عدة دقائق للسماح لكريم الأساس من أن يختلط مع بشرتك، ثم قرري أي درجة تبدو أكثر طبيعية.

اختيار أحمر الخدود

الألوان الوردية الفاتحة ستبدو شاحبة، لكن يمكن لهذه الألوان أن تبدو مدهشة على بشرتك كالبنفسجي العميق والتوت البري أو حتى الألوان البرتقالية الزاهية، ولكن لا تدعي الألوان الجريئة تجعلك خائفة من استخدامها؛ لأنها سوف تؤتي بثمارها على البشرة الداكنة مع النغمات الدافئة كاللون الأحمر الغامق، ولكن عليك بوضعه بدرجات هادئة.

أفضل برونزر لك

لا تدعي أحد يقول لك إنه لا ينبغي عليك استخدام اللون البرونزي، فكل ما تريدينه هو النظر إلى المنتج الذي سوف يعزز لون بشرتك ويجعلها مضاءة باللون البرونزي بدرجة مناسبة، ويمكنك وضعه على الجبين وعظام الخد العليا.

ظلال العيون

تجنبي بعض الألوان التي لا تتناسب مع البشرة الداكنة كالأرجواني والأزرق والأخضر؛ لأنها تعمل ضد بشرتك، بينما اللون الذهبي والبرونزي يمنحا مظهراً دافئاً للون بشرتك ويجعلا عينيك ساطعتين، وأيضاً تجنبي اللون الأبيض والألوان الباهتة؛ لأنها يمكن أن تعطي جلدك اللون الرمادي أو المظهر الجاف.

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أحمر الشفاه

هذه الخطوة الأهم لإبراز ملامح وجهك، ويمكنك اختيار اللون الوردي اللامع أو البنفسجي، وهناك الأحمر اللامع لشفاه بمظهر جريء، وأيضاً هناك الخوخي والبنفسجي الفاتح الذي يجعلك تبدين مميزة، لذا اختاري الأنسب لك تبعاً لدرجة لون بشرتك، وأيضاً ليتناسب مع باقي الألوان المختارة لبشرتك حتى تكون متناسقة ومتناسبة معاً.



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