طرق استخدام مستحضرات الرتينوئيدات لعلاج جميع مشاكل البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعد مستحضرات الرتينوئيدات، الأكثر فعالية للتخلص من معظم مشاكل البشرة، عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين، وتغذية الجلد.

الرتينوئيدات هي مجموعة من المركبات الكيميائية المشتقة من فيتامين A، الذي يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين، والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وعلاج حب الشباب، والصدفية.

تعمل مستحضرات الرتينوئيدات على التخلص من خلايا الجلد السطحية، وبناء طبقة جديدة صحية وأكثر شبابَا، لذلك فمن الهام استخدام واقي الشمس مع عامل حماية عالي SPF 50، ويفضل وضعه كل ساعتين لمنع حدوث احمرار وحروق في البشرة التي تصبح حساسة للغاية.

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يفضل استشارة الطبيب عند استخدام مستحضرات الرتينوئيدات، والبدء بتطبيقه ثلاث مرات فقط في الأسبوع. حتى تتأقلم بشرتك، وبعد ذلك يستخدم يوميًا في الليل، مع الحرص على عدم الإكثار من كمية المستحضر، والمواظبة على وضع كريمات مرطبة

الرتينويدات الموضعية تشكل علاجاً فعالاً لحب الشباب، أما الكريمات يستخدم لمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتجعل بشرتك ناعمة وصحية،

يغني هذا المستحضر عن عمليات شد البشرة، وحقن البوتوكس، ويجعلك تبدين أصغر سنًا، ويعالج تصبغات الجلد.