محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري
غالباً ما تفاجئنا عروض أزياء المختلفة لغرابتها وجراءتها، ما تجعلنا نتساءل: هل هذه الإطلالة تناسب شخصيتك؟
بالطبع ستفكر كثيرًا قبل ارتداء ملابس باللونية ملونة، وهي موضة لصيف وربيع 2019 لمصمم الأزياء العالمي فريدريك تيجي ايراندسن، الذي نجح في إدهاش حضور عرض أزياء فريد من نوعه في العاصمة البريطانية لندن، بتصاميمه الغريبة والفردية، ما جعله يفوق جميع التوقعات.
وظهر الكثير من "المودليز" الرجال والنساء وهم يرتدون بالونات ملونة ومصنوعة من المطاط الطبيعي، لكن اختلف أكثر الألوان والملابس التي ارتدوها تحت البالونات المنتفخة،وعند إفراغ الهواء تتحول البالونات الي تصماميم مختلفة، منها الجيب والفستان واكمام.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الصور والفيديوهات التي قدمها المصمم فريدريك تيجي ايراندسن على صفحته الرسمية على "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أغرب عرض أزياء.. "الموديلز" يرتدين بالونات منفوخة: موضة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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