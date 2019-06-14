في نقاط مهمة: احذر وأنت بتذاكر من تقوس الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

يصيب مرض تقوس الظهر الأشخاص كثيري الجلوس في العمل أو أمام التلفاز، أو أثناء استذكار الدروس بالنسبة للطلاب، وهو عبارة عن انحناء الجزء العلوي من العمود الفقري باتجاه الأمام، نتيجة لبعض العادات الخاطئة، التي يذكرها الدكتور وليد هيكل استشاري أمراض العمود الفقري لـ"الخليج 365"، في النقاط التالية:

- الجلوس بطريقة خاطئة أمام الحاسوب أو التلفاز لفترات طويلة، حيث إن القيام ببعض المهام التي تتطلب دائما اتجاه الجسم إلى الأمام، مثل الكتابة أو إدخال بيانات إلى أجهزة الكمبيوتر.

- حمل أشياء ثقيلة بصورة متكررة، مما يتسبب في تشويه الشكل العام للجسم.

- النوم على وسادة مرتفعة كثيرا عن مستوى الجسم أو على فراش ليس مستقيما.

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- لين العظام الذي يصيب الأطفال في الصغر أهم أسباب انحناء الظهر، لأنه يؤدي إلى فقدان العظام لقدرتها على حمل وزن الجسم، وبالتالي تبدأ في الارتخاء إلى الأمام.

وينصح "هيكل" ببعض الخطوات التي تحد من فرص تقوس الظهر، أبرزها.

- ممارسة بعض التمرينات البسيطة المنشطة لعضلات الظهر والصدر.

- يجب المشي والجلوس باستقامة الظهر دائما.

- ممارسة بعض العادات الصحية بصورة يومية، مثل الوقوف في وضع الاستعداد ورفع الذراعين للأعلى، ونقل القدم اليمنى وتقوس الظهر للخلف، لمدة دقائق مرات متتالية خلال جلسة طويلة في العمل.