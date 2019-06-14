أزياء سيلينا غوميز تفضح وزنها الزائد شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - سيلينا غوميز Selena Gomez تُعتبر واحدة من أشهر النجمات الشابات في العالم، وعلى حسابها الخاص على انستقرام، تمتلك أكبر عدد من المتابعين يصل إلى حوالى 152 مليون متابع، وملامحها البريئة واطلالاتها الأنيقة إلى جانب موهبتها في التمثيل والغناء، حققت لها هذه الشهرة الواسعة، وكما نعلم جميعنا فإنّ سيلينا كانت قد تعرضت لوعكة صحية العام الماضي، دخلت إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية، واكتسبت الكثير من الوزن الزائد نتيجة ذلك، واطلالاتها مؤخرًا فضحت ذلك بشكل واضح، وإليكِ بعض الأمثلة.





سيلينا غوميز في اطلالة كاجوال في الجينز:



شاهدنا سيلينا غوميز Selena Gomez مؤخرًا وقد نسقت "لوك" شبابيًّا كاجوال في الجينز الأزرق ذي الخصر العالي، مع سويتشرت مقلمة باللونين الأسود والبيج، وجاكيت بليزر باللون الأسود، وحذاء كاحل من الجلد، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية بتصميم عصري.

سيلينا غوميز في اطلالة كاجوال في الجينز





اطلالة من شانيل اعتمدتها سلينا غوميز:



في إحدى المناسبات على جانب فعاليات مهرجان كان 2019، شاهدنا سيلينا غوميز وقد اختارت اطلالة من “شانيل” Chanel باللون الأزرق الكحلي، مستوحاة من ملابس البحارة، كانت عبار عن كارديغان قصير مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بصندل ذهبي بكعب عالٍ وأقراط كبيرة.

اطلالة من شانيل اعتمدتها سلينا غوميز





فستان مزين بالريش اختارته سيلينا غوميز:



مؤخرًا على السجادة الحمراء، شاهدنا سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اختارت فستان ميدي باللون الأسود من “سيلين” Celine، تصميمه مبتكر بقصة الأوف شولدرز ، أكمامه مزينة بالريش وقصّته منسدلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، وبعض المجوهرات الماسية البارزة.

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فستان مزين بالريش اختارته سيلينا غوميز





أزياء سيلينا غوميز Selena Gomez مؤخرًا فضحت وزنها الزائد بشكل واضح، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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