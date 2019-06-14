كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً -

تعدّ النظارات الشمسية قطعة الأكسسوار الأولى والأهم التي تكمّل إطلالة النساء المحجبات سواء ارتدتها في فصل الصيف أو حتى الشتاء. فالنظارات الشمسية هي من أجمل الأكسسوارات التي تضفي أنوثة مثالية على إطلالة المرأة المحجّبة شرط أن تقوم بتنسيقها بطريقة صحيحة وذكيّة مع لفّة حجابها آخذةً بعين الاعتبار شكل وجهها والإطارات التي تلائمه وتبرز جماله.

الفاشينيستا المحجبة فاطمة حسام اعنمدت نظارات شمسية عصرية

تنسيق النظارات الشمسية مع الحجاب

تتناسب معظم موديلات النظارات الشمسية مع الحجاب، سواء كانت هذه الأخيرة ذات إطار بشكل عيون القطة أو دائري أو ضخم oversized أو غيرها.. فجميعها يمكنك بسهولة تنسيقها مع الحجاب إلا أنه عليك الأخذ بعين الاعتبار وتتنبّهي للخطوات الأساسية التالية ذلك لكي يكون مظهرك ملفتاً وأنيقاً:

- حدّدي في الأول شكل الحجاب الذي تريدين اعتماده، لأن الحجاب يلعب دوراً أساسياً في اختيار شكل النظارات؛

- ارتدي النظارات الناعمة إذا كان حجابك عصرياً؛

مريم محمد اختارات نظارات ضخمة عصرية مع حجابها

- إذا كنت من محبات الحجاب الكلاسيكي (بعدّة لفات) يمكنك إذاً اختيار شكل النظارات التي تريدينها؛

- لا تضعي أبداً نظاراتك فوق الحجاب بل تحته؛

- نسقي نظاراتك مع لون حجابك ذلك كي لا تبرزي بإطلالة كثيرة الألوان.

موديلات نظارات شمسية موضة صيف 2019 تليق بالحجاب

من خلال تتبعنا لأحدث صيحات النظارات الشمسية التي ظهرت على منصات عروض صيف 2019، لاحظنا التنوّع في تصاميمها سواء كان ذلك من خلال الألوان أو حتى أشكال الإطارات. وللمرأة المحجّبة الأنيقة نصيبها من موديلات النظارات الصيفية لصيف 2019، نستعرضها في ما يلي:

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-النظارات الشمسية ذات الإطار المستدير

نظارات شمسية ذات إطار مستدير موضة صيف 2019

تعدّ من تصاميم النظارات الشمسية الأكثر رواجاً هذا الصيف وارتداؤها مناسب جداً مع الحجاب. رصدناها لدى إيلي صعب Elie Saab، إيترو Etro وارتور أربيسير Arthur Arbesser.

-النظارات الشمسية بتصميم عيون القطّة

نظارات شمسية ذات إطار بشكل عيون القطة لصيف 2019

تتمتّع النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة بسحر ورونق خلاب حيث أنها تبرز الخدين وتجمّل شكل الوجه مما يتناسب والحجاب. رصدنا نظارات عيون القطة باللون الزيتي على منصات كريستيان سيريانو Christian Siriano، وذات شكل كلاسيكي منحوت لدى فالنتينو Valentino ومعيدةً إحياء الخمسينيات على منصة أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta.

-النظارات الشمسية ذات الإطارات المنقوشة

نظارات شمسية ذات نقشات موضة صيف 2019

هي من التصاميم الأنسب لصيف 2019 حيث أنها تضفي الحيوية على إطلالة المرأة المحجبة شرط أن تنسقها مع حجاب بلون موحّد وحيادي. رصدناها بنقشات الحيوانات لدى كريستيان سيريانو Christian Siriano، وباللون الزهري والأبيض لدى موسكينو Moschino، وبنقشة ال polka dots لدى فندي Fendi.