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لوحة ألوان منعشة تزيّن إطلالاتك هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - لهذا الصيف ستكون الألوان البارزة عنوان إطلالاتك. فخزانتك لن تخلو من الدرجات الحيوية التي ستمنحك لمسة انتعاش ومرح، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات، وهو ما أنبأتنا به عروض الأزياء العالمية سابقاً.

إعداد وتنسيق: ساره كيروز
تصوير: جهاد حجيلي
مكان التصوير: Kaléo Beirut
الملابس والإكسسوارات: Santiago ( Sita Murt, Vivetta, Alysi, N 21, Essentiel, Maliparmi, Yerse), Louboutin, Joseph

 

أزياء من Sita Murt - Santiago


توب مقلّمة. السعر 194$
سروال مقلّم. السعر 218$
كلاهما من Sita Murt من Santiago

حذاء من Louboutin. السعر 846$
 

أ زياء من  Santiago


قميص من Vivetta. السعر 580$
سروال من Alysi. السعر 350$
كلاهما من Santiago

حذاء من Louboutin. السعر 846$
 

أ زياء من Joseph - Santiago


قميص من N21 من Santiago. السعر 605$
جينز من Jospeh. السعر 338$
 

 

أ زياء من Joseph


توب باللون الزهري. السعر 318$
سروال باللون الأبيض. السعر 570$
كلاهما من Joseph
 

أ زياء من  Santiago-Maliparmi-Essentiel


توب من Essentiel. السعر 174$
سروال من Maliparmi. السعر 389$
كلاهما من Santiago

حذاء من Louboutin. السعر 965$
 

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أ زياء من Santiago


سروال باللون الأبيض. السعر 135$
توب باللون الأبيض. السعر 86$
كلاهما من Yerse
كيمونو من Maliparni
جميعها من Santiago

حذاء من Louboutin. السعر 965$
 

أ زياء من Santiago


توب من Joseph. السعر 358$
سروال N21. السعر 700$
حقيبة من Essentiel. السعر 233$
كلاهما من Santiago

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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