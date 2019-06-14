لوحة ألوان منعشة تزيّن إطلالاتك هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - لهذا الصيف ستكون الألوان البارزة عنوان إطلالاتك. فخزانتك لن تخلو من الدرجات الحيوية التي ستمنحك لمسة انتعاش ومرح، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات، وهو ما أنبأتنا به عروض الأزياء العالمية سابقاً.
إعداد وتنسيق: ساره كيروز
تصوير: جهاد حجيلي
مكان التصوير: Kaléo Beirut
الملابس والإكسسوارات: Santiago ( Sita Murt, Vivetta, Alysi, N 21, Essentiel, Maliparmi, Yerse), Louboutin, Joseph
توب مقلّمة. السعر 194$
سروال مقلّم. السعر 218$
كلاهما من Sita Murt من Santiago
حذاء من Louboutin. السعر 846$
قميص من Vivetta. السعر 580$
سروال من Alysi. السعر 350$
كلاهما من Santiago
حذاء من Louboutin. السعر 846$
قميص من N21 من Santiago. السعر 605$
جينز من Jospeh. السعر 338$
توب باللون الزهري. السعر 318$
سروال باللون الأبيض. السعر 570$
كلاهما من Joseph
توب من Essentiel. السعر 174$
سروال من Maliparmi. السعر 389$
كلاهما من Santiago
حذاء من Louboutin. السعر 965$
سروال باللون الأبيض. السعر 135$
توب باللون الأبيض. السعر 86$
كلاهما من Yerse
كيمونو من Maliparni
جميعها من Santiago
حذاء من Louboutin. السعر 965$
توب من Joseph. السعر 358$
سروال N21. السعر 700$
حقيبة من Essentiel. السعر 233$
كلاهما من Santiago
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