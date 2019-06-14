لوحة ألوان منعشة تزيّن إطلالاتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - لهذا الصيف ستكون الألوان البارزة عنوان إطلالاتك. فخزانتك لن تخلو من الدرجات الحيوية التي ستمنحك لمسة انتعاش ومرح، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات، وهو ما أنبأتنا به عروض الأزياء العالمية سابقاً.



إعداد وتنسيق: ساره كيروز

تصوير: جهاد حجيلي

مكان التصوير: Kaléo Beirut

الملابس والإكسسوارات: Santiago ( Sita Murt, Vivetta, Alysi, N 21, Essentiel, Maliparmi, Yerse), Louboutin, Joseph

أزياء من Sita Murt - Santiago



توب مقلّمة. السعر 194$

سروال مقلّم. السعر 218$

كلاهما من Sita Murt من Santiago



حذاء من Louboutin. السعر 846$



أ زياء من Santiago



قميص من Vivetta. السعر 580$

سروال من Alysi. السعر 350$

كلاهما من Santiago



حذاء من Louboutin. السعر 846$



أ زياء من Joseph - Santiago



قميص من N21 من Santiago. السعر 605$

جينز من Jospeh. السعر 338$



أ زياء من Joseph



توب باللون الزهري. السعر 318$

سروال باللون الأبيض. السعر 570$

كلاهما من Joseph



أ زياء من Santiago-Maliparmi-Essentiel



توب من Essentiel. السعر 174$

سروال من Maliparmi. السعر 389$

كلاهما من Santiago



حذاء من Louboutin. السعر 965$



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أ زياء من Santiago



سروال باللون الأبيض. السعر 135$

توب باللون الأبيض. السعر 86$

كلاهما من Yerse

كيمونو من Maliparni

جميعها من Santiago



حذاء من Louboutin. السعر 965$



أ زياء من Santiago



توب من Joseph. السعر 358$

سروال N21. السعر 700$

حقيبة من Essentiel. السعر 233$

كلاهما من Santiago

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