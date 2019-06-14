من ماجد المهندس استوحي إطلالة زوجِك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - تمكن النجم العراقي ماجد المهندس من إثبات إبداعه، ليس في الفن فقط، بل في عالم الموضة والأزياء، فبرز دائمًا باطلالاته الأنيقة والعصرية في آن.



استوحي لزوجكِ من اطلالات ماجد المهندس



وإن كنتِ الخليج 365 تبحثين عن اطلالات مميزة تختارينها لزوجِك، جمعنا لكِ بعض اطلالات الفنان ماجد المهندس، التي ستلهمكِ كثيرًا وستُظهر زوجكِ غايةً في الأناقة والجاذبية، إذ إنّ النجم يتمتع بذوق كلاسيكي راقٍ.

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البدلات الرسمية القاتمة والقماش

ماجد المهندس ببدلة من المخمل



اطلالات ماجد غالبًا ما تعنونها الأزياء الرسمية، كالبدلات الأنيقة المزيّنة، في معظم الأوقات، بمنديل ملوّن، والسترات المصمّمة من أقمشة لمّاعة وطبعات لافتة. وهي، من دون شك، خيارات جريئة ومتميّزة.

ويركّز المهندس على الألوان القاتمة، حيث يفضّل الأسود بجميع درجاته، على الرغم من اعتماده أحيانًا على ألوان أخرى كالبوردو.

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كما يهتم كثيرًا بنوع الأقمشة، فهو يختار أقمشة غريبة، متميزة وجريئة مثل القماش المطبّع والمطرّز، ويضعها في قالب رجولي لتصبح أكثر تميّزًا بما يليق بشخصيته.



الاطلالات اليومية

ماجد المهندس بإطلالة باللون الأصفر



وبعيدًا عن الحفلات والمسرح، ينوّع ماجد المهندس في اطلالاته اليومية في الألوان، بين الفاتحة والجريئة والقاتمة، لكنه لا يبتعد عن الكلاسيكية الأنيقة والتي تعكس شخصيته.

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