أجمل إطلالات كيت ميدلتون لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - تتمتّع دوقة كامبريدج بستايل مميّز وراقٍ، تجمع من خلاله ما بين الأناقة والأزياء الرسمية والعصرية . لذلك تنوّعت اطلالات كيت ميدلتون لهذا الصيف بأزياء تناسب مكانتها الاجتماعية. إليكِ أجمل تلك الاطلالات :



1- صيحة البولكا دوت

صيحة البولكا دوت

أتت صيحة البولكا دوت عبر فستان ميدي من اللونين الأزرق والأبيض، ارتدته كيت خلال اطلالة نهارية لها، مع أقراط اللؤلؤ وشعر منسدل .



2- الأحمر يتكرر

الفستانالأحمر

لاحظنا اقتناء كيت ميدلتون لأكثر من قطعة من اللون الأحمر، ما يجعله لونًا مفضّلًا لها، فارتدت فستان ميدي من صيحة المعطف مع قبعة من اللون نفسه، وحقيبة الكلاتش الرمادية .



3- الفساتين المورّدة ... الأنسب لهذا الموسم

الفساتين المورّدة

فيما اتّجهت جميع دور الأزياء العالمية إلى عرض أزياء بطبعات، بادرت زوجة الأمير هاري إلى الاطلالة بفستان بأكمام طويلة ومكسّر، مع اكسسوارات ناعمة للحفاظ على رقيّ الاطلالة .



4- أزياء كاجوال

أزياء كاجوال

نعم تُعدّ الفساتين الخيار الأنسب لاطلالات رسميّة وراقية، ولكن كسر القاعدة من فترة لأخرى يجذب الأنظار، كما فعلت ميدلتون أثناء تنقّلها في الطبيعة بأزياء تجمع بين بنطلون فضفاض وقميص أبيض، إضافة إلى حزام الخصر من اللون البني، وسنيكرز أبيض .



5- الاطلالة من اللون الزهري

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الاطلالة من اللون الزهري

جذبت كيت الأضواء خلال اطلالة كلاسيكية ورسمية من صيحة المونوكروم، جمعت فيها بين البليزر الفستان من اللون الزهري، وقبعة من اللون نفسه .



6- الأصفر المميّز

اطلالة من اللون الأصفر

صحيح أنّ كيت تعيد الظهور بموضة الفستان الكلاسيكي لأكثر من مرّة، إلّا أنّ لمستها الخاصة تجعل من اطلالتها في كل مرة مختلفة وملوكيّة. أطلّت كيت مع أطفالها وزوجها الأمير هاري بفستان من اللون الأصفر، وقبعة من اللون نفسه، وأضافت إلى اطلالتها الأقراط المنسدلة التي اعتمدتها نفسها في الاطلالات السابقة .



7- الأحمر مجددًا

اطلالة كيت ميدلتون من اللون الأحمر

خلال اطلالاتها مؤخرًا، ظهرت كيت بستايل البليزر من اللون الأحمر ونسّقته مع كنزة من اللون الأسود، وحقيبة من اللون نفسه .



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