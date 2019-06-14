موديلات إكسسوارات على طريقة أحلام غاية في الترف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - لطالما اشتهرت النجمة أحلام بخياراتها المترفة في كل ما يتعلق بالأزياء، لا سيّما اعتماد الاكسسوارات بشكل عام، التي تنوعت في التصميمات، من دون التخلي عن الفخامة.

وإن كنتِ تحبين هذا الأسلوب الغني بتطبيق الاكسسوارات، فسنشارككِ الحديث اليوم عن موديلات اكسسوارات على طريقة أحلام، لتلهمكِ قطعًا فخمة وأنيقة، ما بين النظارات الشمسية، والحقائب، والأحذية وغيرها.



أحلام تعتمد هذا النوع من النظارات المترفة

النظارات كبيرة الحجم

تتمتع أحلام بوجه حاد الذقن، مع خدود ممتلئة قليلًا، لهذا فهي تركز على النظارات كبيرة الحجم، التي تغطي منطقة الوجنتين لديها، وهي الأنسب لشكل وجهها، كنظارة الكابتن Captain Sunglasses التي تعتمدها بـ اطلالتها الكاجوال.



كما لفتنا اعتماد أحلام للنظارة المستطيلة المسحوبة، بألوان البني الداكن مع مكياج صارخ، لاطلالة لافتة للأنظار، وهو ما عوّدتنا عليه الملكة.



الكلتش رفيق أحلام المترف

الكلتش

كأي نجمة، فهي تركز بشكل كبير على الكلتش، بخاصة مع الفساتين السواريه، كهذه الشنطة الصغيرة المستطيلة باللون الفضي مصنوعة من الجلد، يتوسطها اكسسوار فضي كبير.



وحتى مع العبايات الفخمة، اعتمدت أحلام الـكلتش الملون، بدرجات فاقعة كالأخضر مصنوع من الجلد كذلك، يكمل اللوك الفخم، مع لمسة الاكسسوار الذهبي على الشنطة.



حزام الخصر أساسي باطلالات أحلام

حزام الخصر

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بغالبية اطلالاتها سوف نلاحظ أنّ النجمة أحلام لا تستغني عن اكسسوار حزام الخصر، مع الفساتين السواريه، والسيمي كلاسيك، كاطلالتها بهذا الفستان الأنيق من ديور Dior، الذي نسقت معه حزامًا من الماركة الشهيرة نفسها.



وبـ فساتينها السواريه المطرزة، طبقت أحلام فكرة الحزام نفسها، والتي منحتها لوك جذابًا، وبدت أكثر رشاقة أيضًا.



الأحذية المخملية مع الفساتين السواريه

أحذية برباط الكاحل

أعجبنا اختيارات أحلام للـ أحذية المخملية مع الفساتين السواريه، كهذه الاطلالة بفستانها الفضي الرمادي، الذي نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ مخملي فاتح اللون أنيق ومناسب للون بشرتها، ورباط الكاحل الرفيع أضاف لها لمسة غاية في الأنوثة كذلك.

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