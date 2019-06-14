10 صور من فاطمة حسام تلهمكِ إطلالات مميزة بألوان النود الدارجة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - مع دخول موسم الصيف، سوف تشاهدين الكثير من ألوان النود الناعمة هذا الموسم، لتمنحكِ اطلالة أنثوية ومخملية جذابة. ومدونة الموضة فاطمة حسام من البلوجرز اللاتي يعتمدن هذه الصيحة بشكل كبير، بخاصة مع دخول موسم الصيف، بـ اطلالاتها المختلفة وبألوان متنوعة كالأبيض والبيبي بلو والأرجواني وغيرها، والتي ترضي كل أذواق الصبايا، وحتمًا سوف تلهمكِ بعض الأفكار لتعتمديها بستايلكِ هذا الموسم.

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البناطيل البيضاء الواسعة مع اللوك الحيادي

البناطيل البيضاء الواسعة من فاطمة حسام



من الممكن أن تعتمدي على البناطيل البيضاء الشارلستون الواسعة، وتنسقيها بطريقة مخملية، مثلما فعلت فاطمة حسام، باعتماد التوب والجاكيت الخفيف الصيفي باللون الأبيض، مناسبة لمشاويركِ مع الصديقات، أو حتى بعطلتكِ الصيفية، سوف تكونين جذابة بخاصة مع السليبر المفتوح باللون الأصفر الخردلي.

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البلوزات الشيفون بألوان الطيف

بلوزة شيفون من فاطمة حسام





أعجبتنا هذه القطعة المميزة للبلوزة الشيفون التي اختارتها فاطمة حسام، بألوان الطيف المميزة، مناسبة وأنيقة لحفلاتكِ بالنهار والمساء، نسقتها مع بطلون أبيض واسع ليكتمل اللوك المخملي، ومن الممكن أن تغيّري أنتِ بدرجات اللون، واعتمدي على الروز أو البيبي بلو مثلًا.

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الفساتين الصيفية بالألوان السماوية

الفساتين الصيفية من فاطمة حسام



اعتمدت فاطمة حسام على الفساتين الصيفية بدرجات البيبي بلو السماوية، أساسية بخزانتكِ هذا الصيف، كما أنها مناسبة لكل أجسام الصبايا، بخاصة مع حزام الخصر الأنيق، نسقيها مع السليبر المفتوح، أو أحذية الميول العصرية.

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الكارديغان الطويل المخملي

الكادريغان الطويل من فاطمة حسام





من القطع التي تناسب غالبية اطلالاتكِ هو اعتماد الكادريغان الطويل، ولا سيّما إن اعتمدته بألوان البيبي بلو، كالذي اختارته فاطمة مع مع البناطيل الواسعة عالية الخصر، والتوب القصير، وأنتِ من الممكن أن تغيّري بستايلكِ مع احتفاظكِ بالكادريغان.

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بهذا الألبوم إليكِ 10 اطلالات من فاطمة حسام بألوان النود، ما رأيكِ بها؟