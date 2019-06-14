أهم 5 تطبيقات للمرأة الحامل

تبحث السيدات الحوامل على معلومات مهمة في بداية حملها خاصة إذا كانت المرة الأولى لها، ومع الاعتماد على التكنولوجيا في كل نواحي الحياة بات من السهل تطويع تلك التكنولوجيا في خدمتنا خاصة للسيدات الحوامل.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير أبرز 5 تطبيقات تساعد السيدات الحوامل.

BabyBump Pregnancy Pro

يستمر معكِ هذا التطبيق من اليوم الأول للحمل ويستمر حتى بعد أن يتم طفلك الثلاث سنوات، ويحتوي على مجتمع واسع من الحوامل والأمهات والأطباء، الذين يمكنك مشاركة تخوفاتك وأسئلتك معهم، كما يمكنك تنظيم مواعيد طبيك الخاص وما ينتج عنها من خلال هذا التطبيق.

I`m Expecting

تطبيق سهل الاستخدام ويمكنك معه متابعة حملك أسبوع بأسبوع، كما أنه يحتوي على دليل لجميع أعراض الحمل. يحتوي التطبيق أيضًا على إمكانية تدوين يومياتك مع الحمل.

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Pregnancy Food Guide

هذا التطبيق يقدم لكِ الأطعمة المناسبة والمفيدة لك في فترة الحمل، كما يحتوي على وصفات لذيذة وعديدة.

Pregnancy Exercise

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة من التمارين المناسبة لكل حامل في كل شهر من شهور الحمل، وكيفية أداء هذه التمارين.

My 9 months

يساعدك هذا التطبيق على الاستعداد لتنشئة طفل سعيد ويتمتع بصحة جيدة عن طريق مجموعة من المقالات، ومقاطع الفيديو المليئة بالنصائح المفيدة.

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