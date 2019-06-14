بعد إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج.. القصة الكاملة لقضية "الفيديو الفاضح"

مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فبراير الماضي، في البداية كان عدة مقاطع مجتزئة، ليتفاجأ الجميع بأن أبطاله من الوسط الفني، ممثلتان تمارسان الرذيلة مع مخرج شهير.

فضيحة مدوية هزت الوسط الفني والإعلامي انتهت بقضية تنظر أمام القضاء آخر محطاتها كانت أمس، حيث قررت الدائرة 10 جنايات القاهرة إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بعد ظهورهما في فيديو فاضح.

بداية القصة تعود إلى عقد عرفي بموجبه تزوج المخرج من كلا الفنانتين، وكانا في التوقيت نفسه على ذمته، تلك التفاصيل روتها منى فاروق بنفسها في مقطع فيديو بث من محبسها، ونشرته المواقع الإخبارية.

ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانتين بعد إثبات تورطهما في الفيديو الفاضح، وكان ذلك في الـ9 من فبراير من العام الجاري.

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النيابة وجهت للفنانتين تهمتي ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان على الإنترنت، وفق المادتين 1، و14 من قانون 10 لسنة 1961.

كانت منى وشيما سكيرتين خلال الفيديو وتمارسان الرذيلة مع بعضهما البعض، حسبما أكدت "منى" في الفيديو المذكور، وبرهنت على كلامها بنشر وثيقة الزواج العرفي من هذا المخرج الشهير، وكانت تهمتها الأساسية نشر الفجور، وهو ما نفته تماما مؤكدة بأنها لا تعلم من الشخص وراء نشر مثل هذا الفيديو، وأنها بالتأكيد لا ترغب في تلك "الفضيحة" المحيطة بها.

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رغم ذلك كانت شيما الحاج معظم الوقت مختفية عن الأضواء، وفي حين ناشدت منى الجميع الوقوف جانبها بمن فيهم خطيبها وعائلتها لم تصرح شيما الحاج أو تبرر ما حدث للرأي العام، رغم تحدث منى.

وكانت قوات الأمن رحلت المتهمتين لسجن النساء بالقناطر، لقضاء فترة الحبس.

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قررت المحامية حنان أحمد، الدفاع عن المتهمتين وقدمت عقدي زواج عرفيين لموكلتيها شيما ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر، وقالت إن هذا الزواج كان من عام 2014، ولكثرة الحديث في القضية، والتناول الإعلامي الفج لها، قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في 13 فبراير الماضي، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

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وخلال تلك الفترة التي قضتها النفانتين في السجن، صدرت عدة قرارات بتجديد حبسهما أمام المحكمة، والتي ظهرتا خلالها بالنقاب وإخفاء وجهيهما بـ"طرحة" خوفًا من التصوير، قبل أن تدفع المحامية حنان بالاستئناف على قرار حبسهما 45 يومًا، والذي قبلته المحكمة بجلسة أمس، حيث دفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمتين، لوجود عنوان ثابت لهما، ولا يخشى من هروبهما أو التأثير على الشهود.

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