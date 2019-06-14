أجهضها بالعلاقة العنيفة.. "جيهان الكفيفة" ضحية زوج "متوحش"

ألوان من الإهانة والإذلال، ذاقتها سيدة كفيفة على يد زوجها منذ عقد قرانها 2015، فلم يرحمها رغم إعاقتها أو يتركها لحال سبيلها، حتى تمكنت من التخلص منه قضية خلع رقم 213 لسنة 2019 في محكمة شبرا الخيمة.

روت الدكتورة سلوى جميل المحامية التي فوضها المجلس القومي للمرأة للدفاع عن الزوجة وتدعى "جيهان" لـ"هن": "وافقت الزوجة على الارتباط بأحد أقاربها العاطل، بعد إلحاح أسرتها عليها، من أجل أن يرزقها الله بطفل يكون عينيها عندما تكبر، ولكنه كان طامعا في شقتها".

ذهبت "جيهان" البالغة من العمر 27 عاما للطبيبة وكلها آمال في رزقها بالحمل، وعلمت بخبر حملها لتبكي من شدة فرحتها، إلا أن زوجها كان له رأي آخر، بحسب المحامية.

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تعمد الزوج التخلص من الجنين بأبشع الطرق، كممارسة العلاقة الزوجية بعنف لإجهاضها، ما تسبب في تعرضها نزيف حاد فقدت على أثره جنينها.

واختتمت المحامية حديثها، قائلة: "عندما تحطمت نفسية جيهان، خاصة مع سوء تعامل زوجها وقسوته وعدم إنفاقه، أقامت دعوى بمحكمة الأسرة، وحصلت على حكم الخلع من محكمة أسرة شبرا الخيمة، خلال 8 أشهر".

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