بالفيديو| نانسي عجرم ترقص مع فتاة من ذوي الاحتياجات على نغمات "ما تيجي هنا"

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، والذي جاء ضمن فعاليات "موسم جدة الفني"، حيث أقيم على المسرح الروماني بمدينة جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو تظهر فيه "نانسي" وهي ترقص مع طفلة تدعى "داليا باسنان" من ذوي الاحتياجات الخاصة، على نغمات أغنيتها الشهيرة "ما تيجي هنا".

وكانت "داليا" أعربت عن حبها الشديد للفنانة نانسي عجرم، لذلك دعتها للغناء معها ومشاركتها على المسرح.

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وأعربت نانسي عجرم عن سعادتها بهذا الحفل الذي تحييه للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، فبدأت حفلتها بتوجيه الشكر للمسئولين والجمهور السعودي، قائلة: "أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة".

وقدمت "عجرم" وصلة من أغانيها من بينها: "ما تيجي هنا، بدنا نبدل الجو، إحساس جديد".

وتواصل نانسي عجرم استعدادتها لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد.

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