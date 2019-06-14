أحمد عز ينشر صورته مع نادين نجيم: "إنسانة ".. ومتابعوه: هتخلف منها أمتى

أبدى الفنان أحمد عز، إعجابه بالمشهد الأخير للفنانة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص" الذي جرى عرضه في رمضان الماضي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر "عز" صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية معلقًا عليها: "اد ايه الفنانة نادين إنسانية وقلبها طيب وجميلة، والقرار اللي اخدته فعلًا يدل على أكتر من كدا"، في إشارة لظهورها صلعاء في مسلسلها "خمسة ونص" لتدعم الأطفال مرضى السرطان.

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وتلقى "عز" تعليقات من متابعيه: "هتخلف منها امتى وتيجي تقول مش ولادي" "تزوجها وخلاص"، بينما تسأل البعض عن طبيعة القرار الذي يشيد به "عز": "هو إيه القرار".

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