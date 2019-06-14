بعد جدلية علاقتها بتيم.. سيرين عبدالنور تكشف ممنوعاتها في المشاهد الجريئة

منذ عرض مسلسل "الهيبة" في رمضان 2019، والحديث يكثر عن المشاهد الجريئة التي جمعت النجمين تيم حسن، وسيرين عبدالنور.

وتسائل الجمهور عن علاقة "سيرين" بـ"تيم"، خاصة وأنها متزوجة، ولكن زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، تحدث للإعلام مؤكدا أنه كان يحضر معها التصوير وهو يعرف جيدا ما يحدث خلف الكواليس، ومن جانبها هي أكدت سيرين أن ما يجمعها بتيم حسن مجرد صداقة مؤكدة أن أكثر الممثلين موهبة عملت معه.

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وفي آخر حديث إعلامي لها عبر أثير "أنغامي" ببرنامج "جمعتنا الحلوة" تحدثت سيرين مجددا حول علاقتها بتيم حسن، وأكدت أنها الحد الأقصى المسموح به من الجرأة، فقد وضعت لنفسها حدودا لا تتخطاها مع أي ممثل، وأكملت حديثها مؤكدا أنها ترفض مشاهد القبلات تماما فهي ممثلة تعتز بشرقيتها.

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وأضافت سيرين أنها بذلك تحافظ على ابنتها الصغيرة، حتى لا تراها في هذا الموقف عندما تكبر.

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