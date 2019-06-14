في "الحر الشديد".. 11 نصيحة مهمة لمرضى الضغط لتجنب ارتفاعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آية شطوري

ارتفاع درجات الحرارة بمثابة أزمة لمرضى ضغط الدم، لما يسببه من ارتفاع في مستوى الضغط والإغماء، لذلك يقدم الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة في جامعة عين شمس، بعض النصائح لتجنب هذه المشاكل، في تصريحه لـ"الخليج 365" خلال النقاط التالية:

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، وتوفير مظلة شمسية.

2- تجنب المجهود الشاق مثل الصعود على السلم أو المشي لمدة طويلة.

3- شرب كوب مياه كل ساعة خلال اليوم منذ الاستيقاظ حتى النوم.

4- شرب القهوة أو تناول قطعة مخلل عند الشعور بالضغط في مستوي منخفض.

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5- تجنب الأماكن التي تحتوي على نسبة كبيرة من الهواء الساخن.

6- تعويض الجسم بالسوائل أثناء يومك، بالمشروبات الطبيعية مثل الليمون والجوافة والبرتقال.

7- تناول الأدوية الموصي بها من الطبيب بانتظام بين الوجبات.

8- احرص على تناول الوجبات الثلاثة (الإفطار والغذاء والعشاء) بتوقيت محدد، وكذلك الفواكه المرطبة في فترة الظهيرة وبين الوجبات.

9- ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح، مثل المخلل أو الباذنجان.

10- تجنب الأماكن المزدحمة والتي لا تحتوي على منافذ هواء كافية.