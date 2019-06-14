سائق يهتك عرض راكبة في "أتوبيس" بعد أدائه صلاة الظهر في الإمارات

وقعت حادثة مؤلمة في مدينة الجافلية بدبي بالإمارات، حيث جرى الاعتداء على شابة آسيوية داخل حافلة، على يد سائق عشريني، بالقرب من أحد مساجد المنطقة.

وأكدت النيابة العامة بدبي، أن المتهم ذو الـ27 عامًا، هتك عرض الشابة صاحبة الـ24 ربيعًا، التي تعمل مندوبة مبيعات في مركز تجاري، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتي.

وكشفت النيابة أن الجريمة بدأت عند ركوب الفتاة "أتوبيس" بموقف حافلات نقل الركاب، لذهابها إلى منزلها بمنطقة ديرة، ليقررالسائق التوقف عند مسجد بـ"ساحة رملية" بمدينة الجافلية لتأدية صلاة الظهر، ثم عاد لبدء الاعتداء عليها.

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وطلب السائق العشريني من الشابة التوجه إلى الكرسي الأخير، في ظل عدم وجود ركاب غيرها، وعرض عليها ممارسة الرزيلة معها، لكنها رفضت، لتتفاجأ به يهددها بالقتل، ويضربها على وجهها، ويخنقها بيديه، وهددها بإحضار أصدقائه لـ"اغتصابها جماعيًا"، إذا لم تتوقف عن المقاومة.

واستغاثت المجني عليها، وطلبت منه تركها لحال سبيلها، قائلة: "كيف تقبل أن تفعل بي ذلك، فنحن الاثنان مسلمان، أليس لديك شقيقات مثلي؟"، إلا أنها استمر في محاولة اغتصابها، وعندما فشل هتك عرضها.

وهدد المتهم الضحية بالانتحار، حال إبلاغ الشرطة بهتك عرضها، ومحاولته اغتصابها، خوفًا على تعرضه لعقوبات.

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