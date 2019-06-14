فيديو| دينا تهنئ ابنها: النهارده أسعد يوم في حياتي

نشرت الفنانة دينا مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تهنئ فيه ابنها "علي" بحصوله على إحدى الشهادات الدراسية.

وأرفقت دينا الفيديو، بتعليق وجهته لنجلها علي: "مبروك يا حبيبي، يا رب اشوفك دايما ناجح و محقق كل اللي بتتمناهًً".

وقالت في المقطع المصور، "النهارده أحلى يوم في حياتي، علي خلاص خلص الأمريكان دبلوما يعني الثانوية العامة كدة أنا في أسعد أيام حياتي".

بالصور حكاية دينا وابنها على الهواء.. فخر ودموع ومشاهد طفولية

Advertisements

وأضافت، "ألف مبروك يا علي وعقبال الجامعة واشوفك قد الدنيا كلها".

المقطع المصور تفاعل معه جمهور ومتابعو "دينا" عبر الإعجابات والتعليقات ومن بينها، "الف مبروك ربنا يفرح قلبك علي طول"، و"مبروك انشاء الله ايامك كلها فرح".

فيديو بسبب ابنها وزوجها ووالدها.. البكاء على الهواء عادة دينا أمام الكاميرات

​