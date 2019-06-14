شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة من تصميم أحد أصدقائها. ونشرت هنا صورتها وهي ترتدي فستانا طويلا فضيا، وعلقت عليه: "من تصميم صديقتي الموهبة". بالفيديو هنا الزاهد دون مكياج: "حاسة إني مصاصة دماء" Advertisements وتلقت "هنا" العديد من تعليقات متابعيها: "حد ينادي فهمي ياخوانا" "أحمد نايم عشان نعلق براحتنا" "يا ابن المحظوظة يا فهمي" "لو شوفت تعليقي يا أحمد يا فهمي أنا بحبها عشان هي تتحب". وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، وكان من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة "سينرجي". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد بإطلالة جديدة من تصميم صديقتها.. ومتابعوها: "حد ينادي فهمي ياخوانا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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