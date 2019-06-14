الامارات | «جنّ» أردني يثير حفيظة الناس بألفاظه النابية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنّ» أردني يثير حفيظة الناس بألفاظه النابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوعز مدعي عام عمّان، أول من أمس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مديرية الأمن العام، في العاصمة الأردنية، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل (جن)، وذلك لما يتضمنه من مقاطع إباحية مخالفة للقانون وللاخلاق والأداب. وكان مسلسل «جن» الذي أطلقته منصة «نتفلكس» أمس، كأول مسلسل أردني عربي، ليكون باكورة إنتاجاتها ونقطة انطلاق هذه المنصة العالمية في المنطقة، قد أثار جدلا محليا واسعا، بسبب مشاهد اعتبرها ناشطون مجتمعيون وجهات وأشخاص خادشة للحياء العام، وفيها لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده وتخالف الشرع«.

وطالب رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب الأردني إبراهيم البدور، الجهات الرقابية الحكومية بالتحرك الفوري بمنع عرض المسلسل وإجراء تحقيق فوري مع الجهات المسؤولة التي قامت بالموافقة وإعطاء التصاريح لتصوير مثل تلك المشاهد.

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وتوعدت سلطة إقليم البترا، في بيان صحافي أمس، باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المسؤولين عن مسلسل «جن» ومخالفتهم الصريحة في الإساءة إلى المجتمع الأردني ممثلا بمدينة البترا بما تم عرضه من محتوى يتنافى مع الثوابت الوطنية.

وقالت السلطة في بيانها إنها «تقف موقفا واضحا ومساندا لردود الفعل الشعبية الرافضة لهذه التجاوزات والإساءات التي لا تمثل الشعب الأردني، وستتخذ أقصى العقوبات بحق المقصرين».

وأكدت هيئة الإعلام في بيان، أن مثل هذا الإنتاج لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج.