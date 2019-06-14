مكياج سهرة ناعم من وحي مدونة الجمال دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - استطاعت مدوّنة الجمال الكويتية دلال الدوب، التي لديها أكثر من مليوني متابع على حسابها على إنستقرام، أن تلفت أنظار الجميع إلى أسلوبها الأنيق والمبتكر في وضع المكياج. وفي مقابلة لها مع أحد المواقع الإلكترونية، أكّدت دلال أنها تعشق الأسلوب الكلاسيكي الذي يعتمد على قلم تحديد العيون كعنصر أساسي، لذا فهي تغيّر لونه بما يتناسب مع مكياج عينيها.



كما تؤكد دلال أن أولى الخطوات التي تعتمدها قبل تطبيق المكياج، هو تنظيف بشرتها بشكل تام وترطيبها. فالبشرة الصحيّة والناعمة تظهر المكياج بشكل أجمل وتجعله يبدو مشرقاً أكثر.

مكياج ناعم من دلال الدوب



مكياج العيون

1- ضعي برايمر العيون على الجفن المتحرّك، ثم ضعي ظلال عيون باللون النيود ثم ضعي فوقه ظلال عيون داكنة باللون الذي ترغبينه. بإمكانك أن تختاري الأسود أو البني أو البنفسجي....

2- استخدمي غليتير مناسباً للون الظلال وضعيه فوقها لتمنحي مكياج عينيك مظهراً مشرقاً.

3- ضعي ظلال عيون بلون آخر قريب من لون الظلال الأساسي على محيط الجفن المتحرّك وامزجي الظلال معاً.

4- بعد الانتهاء من مزج الظلال ضعي القليل من الكونسيلر/ الهايلايتر تحت الحاجب مباشرة وعلى زاوية العين الداخلية.

5- ارسمي خط الأيلاينر الأسود ولكن احرصي على أن يكون خطاً رفيعاً يمنح مكياج عينيك لمسة مميّزة دون أن يبدو صاخباً وقوياً. أما لداخل العين فاختاري كحل بلون لافت كالأزرق أو الأخضر أو الفضي...

6- أكملي مكياج عينيك بلمسة الماسكرا واختاريها بتركيبة مكثّفة للرموش تستطيعين من خلالها الاستغناء عن الرموش الصناعية.

مكياج عيون ذهبي



أساس البشرة

1- ضعي برايمر بتركيبة مرطّبة للبشرة تجعل مكياجك يبدو أكثر ثباتاً وتألقاً، ويساعد بشرتك على استقبال مستحضرات التجميل بشكل أفضل.

2- اختاري كريم أساس بلون قريب من لون بشرتك الطبيعي، وابتعدي عن الألوان الداكنة في السهرات.

3- البلاش يجب ان يكون بدرجة لافتة وناعمة في الوقت نفسه، اختاري تدرجات اللون الزهري الناعمة والأفضل هو اللون الزهري-الخشبي Bois de Rose الذي يتناسب مع مختلف أنواع المكياج.

بلاش بدرجة زهرية



أحمر الشفاه

1- للحصول على مكياج سهرة ناعم، ننصحك باعتماد ألوان أحمر شفاه بدرجات فاتحة من النيود والزهري والبيج.. بإمكانك أن تختاري منها تركيبة الغلوس إنما بدرجة ناعمة.

2- تجنّبي قلم تحديد الشفاه الداكن والبارز، والأفضل هو الاستغناء نهائياً عنه، أو بإمكانك دمجه مع أحمر الشفاه.