ماسكات للبشرة بمفعول مذهل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - تتعدد ماسكات البشرة وفقاً لحاجات البشرة ومتطلباتها، وهي تمتلك قدرة كبيرة على معالجة مختلف مشاكل البشرة والتخلص من الجلد الميت والشوائب، فضلاً عن أنها تعمل على شد البشرة ومكافحة التجاعيد وتبييض لون الجلد.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة من ماسكات البشرة، والتي ستمنحك بشرة شابة ونضرة وخالية من الشوائب.

ماسكات للبشرة



ماسك الشوفان لتبييض البشرة

اخلطي ثلاث ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. من ثم، أضيفي الى الخليط تدريجياً نصف كوب من المياه الفاترة. استمري في تحريك المكونات الى أن تحصلي على ماسك متجانس. نظفي وجهك بالغسول الملائم للتخلص من الأتربة والغبار وآثار المكياج العالقة على سطح البشرة، من ثم طبقي الماسك على بشرة وجهك بالتساوي واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، أزيلي الماسك عن وجهك بواسطة غسول الوجه وشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك الشوفان

ماسك الكركم لشد البشرة

اهرسي ثمرة من الخيار جيداً، من ثم أضيفي إليها تدريجياً ملعقة صغيرة من كل من الكركم واللبن الزبادي ونصف ملعقة أخرى من قشر الليمون المطحون. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الباردة ودلكيه بمكعبات الثلج.

ماسك الكركم



ماسك الزبادي لنضارة البشرة

أخلطي مقدار نصف فنجان قهوة من الزبادي البودرة وربع فنجان من الماء. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على ماسك للوجه ذات قوام لين ومتماسك. طبقي الماسك على كامل بشرة وجهك، واتركيه مدة 20 دقيقة، أو الى أن يجف تماماً. شطفي وجهك بالماء الفاتر للتخلص من آثار الماسك، من ثم استخدمي الغسول لتنظيف وجهك، بعدها شطفيه مجدداً بالماء البارد.

تبييض البشرة



ماسك الموز لتقشير البشرة

اهرسي ثمرة ناضجة من الموز مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني. اخلطي المكونات جيداً وضعيها على بشرة وجهك بالتساوي. دلكي وجهك بأطراف أصابعك وبحركات دائرية هادئة. اتركي الخليط على وجهك الى أن يجف، بعدها قومي بتنظيف وجهك وتشطيفه بالماء الفاتر، واحرصي على ترطيب بشرتك بالكريم المرطب الملائم.

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