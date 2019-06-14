بروتين الشعر المفيد للرطوبة... هذا هو الخيار الأفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - يحتوي الشعر بشكل طبيعي على بروتين يُسمى بالكيراتين، إلا أنه يتحلل بفعل الضرر الحراري والصبغات والتعرض الكثيف لأشعة الشمس. لذلك، إذا كنت تبحثين عن أفضل علاج للشعر بالروتين، والذي يحمي شعرك من الأضرار التي تسببها رطوبة الطقس خلال الصيف، فسنقدم لك في ما يلي أفضل خيارات بروتين الشعر لتحمي شعرك وتحافظي عليه لامعاً وحيوياً.

Aphogee Two-Step Protein Treatment for Damaged Hair

يُستخدم علاج البروتين هذا بشكل أساسي ضد الشعر التالف ولمنع تكسره، إضافة الى أنه يمنح الشعر الحيوية واللمعان رغم الرطوبة العالية خلال فصل الصيف، فيحافظ على مظهر شعرك أنيقاً وصحياً، إذ يحتوي على المغنيسيوم والبروتينات المعدلة التي تحمي الشعر من العوامل الخارجية المؤذية.

Aphogee Two Step Protein Treatment for Damaged Hair



Kiehl's Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak

إن مستحضر الشعر هذا غني بزيت الأفوكادو وخلاصة الليمون وزيت الزيتون، وكلها مكونات طبيعية تعمل على إعادة اللمعان الى الشعر، والذي يفتقده الشعر بفعل الرطوبة القوية ودرجات الحرارة العالية، كما يساعد في ترطيب الشعر في العمق ومنع الضرر لأي سبب كان.

Kiehls Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak

Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen & Restore Treatment Masque

يعمل هذا المستحضر الغني بزيت الخروع على ترطيب الشعر وتعزيز نموه وجمال مظهره، وهو أحد علاجات بروتين الشعر المفضلة لدى كثيرات من النساء، حيث أن تركيبته التي تشتمل أيضاً على زبدة الشيا والنعناع وخل التفاح، تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس، كما ترطب الشعر في العمق، مما يحافظ على مظهره متألقاً وذات ملمس ناعم.

Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil

Curls Cashmere & Caviar Hair Masque

يعمل هذا الماسك، الذي يعد بمثابة بروتين الشعر، على الحفاظ على مظهر الشعر في ظل الرطوبة المرتفعة، كما يساعد في تقوية الشعر وتعزيز نموه وإصلاح التلف في فروة الرأس، فهو يشتمل على مضادات الأكسدة والفيتامينات وبروتين الكشمير، وهي مواد مثالية لمعالحة مشاكل الشعر المختلفة وضمان إطلالة متألقة في فصل الصيف.

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Curls Cashmere and Caviar Hair Masque



Carol's Daughter Monoi Repairing Hair Mask

إن ماسك الشعر هذا هو بمثابة أفضل بروتين الشعر المفيد للرطوبة، حيث يشتمل على زيت المونوي، الذي يعد مكوناً سحرياً للشعر، فيجعله ناعماً كالحرير وذات مظهر صحي، كما يساهم في تقوية جذور وأطراف الشعر.

Carols Daughter Monoi Repairing Hair Mask

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