تألقي بالكيرلي في الصيف بهذه الماسكات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - الشعر الكيرلي في الصيف، بخاصة بعطلتكِ على الشاطئ، من الستايلات المحببة لدى الكثير من الصبايا، فلا حاجة لاستخدام السيشوار مع أجواء البحر والرمال، وستتألقين أكثر بأن تتركي شعركِ على طبيعته.

وإن كنتِ تتمتعين بطبيعة الخصلات الكيرلي، فسوف تحتاجين للحفاظ على شكله المميز، ماسكات طبيعية تزيده جمالًا، وإليكِ التفاصيل..



ماسك الأفوكادو السموزي

ماسك الأفوكادو السموزي

- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو

- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

- ملعقة صغيرة من العسل الخام



طريقة عمل الماسك



- تُضرب المكونات مع بعضها البعض في الخلاط، لتحصلي على ماسك يشبه العصير السموزي.

- ضعي الخليط على شعرِك، وعند وضعه قومي بعمل عصر Squeez بلطف لخصلات شعركِ، لتحافظي على الشكل الكيرلي.

- اربطي شعركِ بمشبك ناعم، حتى لا تتأثر كسرات الشعر، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

- اشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وتمتعي بصحته وجماله.



ماسك الموز وزيت الزيتون والأفوكادو

ماسك الموز وزيت الزيتون والأفوكادو

- حبة موزة مهروسة

- نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من المايونيز

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على شعركِ بنطريقة الماسك السابق نفسها.

- اتركي الخليط لمدة 30- 45 دقيقة، ومن الممكن أن تغطّيه بوعاء بلاستيكي.

- بعد مرور المدة، اغسلي شعركِ بالشامبو الخاص بـ الشعر الكيرلي، لتحصلي على نتيجة سريعة وملحوظة.

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نصائح للـ شعر الكيرلي في الصيف

نصائح للـ شعر الكيرلي في الصيف

- اعتمدي بشكل أسبوعي على الماسكات التي تحتوي على الزيوت الطبيعية لتتجنّبي الشعر الهايش والجاف في الصيف.

- عند النوم يمكنكِ عمل تسريحة شعر الأناناس pianable hairstyle وهي الأمثل لكي لا يتأثر شعركِ أثناء النوم.

- يفضل النوم على وسادات من الحرير، حتى تقلل الاحتكاك ولا تؤثر على كسرات الشعر.

- لا تعتمدي على مجففات الشعر بعد الاستحمام، لأنها تؤثر على شكل خصلات الكيرلي بطريقة سلبية، بل اتركي شعركِ يجف في الهواء الطلق.

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