صور| أنغام تستمر في دعم ابن شقيقتها غنوة.. حضرت حفلته بالمدرسة

شاركت الفنانة أنغام في حفل استعراضي بإحدى المدارس لـ "ياسين" بن أختها الفنانة الراحلة غنوة.

ونشرت أنغام العديد من مقاطع الفيديو خلال مشاركة "ياسين" برقصات استعراضية، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معربة عن سعادتها وفخرها به.

وأطل "ياسين" بـ"قميص" يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى "بنطلون" بني فاتح، فيما ارتدت أنغام أزياء "كاجوال" فاتحة.

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وخلال شهر رمضان الماضي، نشرت أنغام، عبر حسابها على "إنستجرام" صورا للطفل، مُعلقة: "أحلي نجم في الدنيا.. ياسين.. زي_الشمس، يارب احفظه بحفظك حبيب خالته".

يذكر أن سهر عبد المنعم، ابنة خالة الفنانة الراحلة غنوة، تتولى رعاية الطفل عقب وفاة والدته.

وكانت أكدت في تصريح لـ"هُن"، أن الفنانة أنغام، تتولى مسؤولية الطفل منذ وفاة شقيقتها قائلة: "عايش معايا لكن أنغام متكفلة بكل حاجة".

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