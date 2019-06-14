هيدي كرم ببكيني أحمر وكاش مايو.. ومتابعوها: اديها غطس في الجو

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "هيدي" بإطلالة صيفية على البحر، مرتدية مايوة أحمر، تحت كاش مايو أبيض، وشعر قصير ونظارة شمسية.

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الصورة تفاعل معها عدد كبير من متابعي وجمهور هيدي عبر الإعجابات والتعليقات التي جاء من بينها، "اديها غطس في الجو دة"، و"اتخني شوية"، و"ربنا يهديكي".

واعتادت هيدي كرم مشاركة جمهورها بصورا من حياتها اليومية، سواء في العمل أو خارجه، ومع زوجها أحيانا.

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