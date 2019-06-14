صور| حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "أشوفك أسعد الناس"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالها بعيد ميلاد طفلها "أحمد".
ونشرت "شيحة" صورتها مع طفلها وهي تقطع تورتة عيد ميلاده، معلقة عليها: "حبيبي أحمد كل سنة وأنت طيب وأشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا".
وتلقت "حلا" العديد من تعليقات متابعيها: "ربنا يخليهولك" "كل سنة وهو طيب وبألف خير ياقمر ربنا يخليهولك ويبارك فيه" "بحب مواليد شهر 6 ربنا يحفظهولك".
حلا شيحة توجه رسالة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير "زلزال"
وكانت حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وهو يعد أول عمل فني لها بعد غيابها عن الساحة الفنية.
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