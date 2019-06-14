طريقة عمل ميلك شيك البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري مشروب ميلك شيك البطيخ بطريقة سهلة وبسيطة، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: ملعقة صغيرة (5 جم) فانيلا. نصف بطيخة منزوعة البذر، ومقطعة مكعبات صغيرة. نصف لتر (500 مل) حليب بارد. Advertisements 3 ملاعق كبيرة (37.5 جم) كريمة خفق. 5 مكعبات ثلج. طريقة التحضير: ضعي جميع المكونات في الخلاط لمدة خمس دقائق، مع وضع قليل من قطع البطيخ جانبًا للتزيين. صبي الخليط في كؤوس التقديم، وزينيه بقطع البطيخ، وقدميه باردًا.

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