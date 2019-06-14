بالصور| "كلاكيت تاني مرة".. دينا الشربيني ترتدي "جاكيت" عمرو دياب

لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها، خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر راديو "نجوم إف إم"، مساء أمس، مع الإعلامية إنجي علي.

وأطلت "دينا" بشعر "كيرلي" أشقر، و"جامبسوت" أبيض، مزين بخطوط سوداء، بالإضافة إلى "جاكيت جينز"، يشبه الذي أطل به النجم عمرو دياب، خلال إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى، في رمضان الماضي

بالفيديو دينا الشربيني: "نور شخصية هبلة.. وشبه بنات كتير"

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وارتدت الفنانة الشابة نفس "جاكيت" عمرو دياب، خلال إحدى حلقات مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني.

مسلسل "زي الشمس" للكاتبة مريم نعوم، إنتاج محمد مشيش، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور.

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